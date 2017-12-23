Aleyna Tilki'yi şaşırtan görüntü!

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden Falcon-9 roketini fırlattı. Roketin tırmanışı ise Los Angeles semalarında izlendi. Eğitimi için Amerika'ya giden Aleyna Tilki o anları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Magazin - 23.12.2017 16:11
Aleyna Tilki'yi şaşırtan görüntü!
Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı.

Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!

Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!



Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu.

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!



ALEYNA DA ORADAYDI

Bir süre önce eğitim için ABD'ye giden Aleyna Tilki de roketin tırmanışını canlı izledi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tilki, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!

Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!



(Kaynak: hurriyet.com.tr)

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Bağlantılar: Aleyna Tilki

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