Aleyna Tilki'yi şaşırtan görüntü!

Magazin - 23.12.2017 16:11

Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!

Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!

Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı.Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu.Bir süre önce eğitim için ABD'ye giden Aleyna Tilki de roketin tırmanışını canlı izledi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tilki, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.(Kaynak: hurriyet.com.tr)