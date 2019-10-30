Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında fotoğraflarının yanı sıra kendi yazdığı yazılarını da paylaşıyor. Tilki'nin son yazısı sosyal medyada olay yarattı. İşte o yazı..."Burası benim evim değil.Burası hiçkimsenin evi.Kimseye ait olmayanAma anahtarı benim elimde kalan...Bana kalan,başıma kalan... Uzaklaşmak istediğim amaKalmak zorunda kaldığım yer burası...Benim sahip olmadığım ama bana sahip çıkan ev...Loş,toprak kahverengisi mobilyalı ve tozlu... Eskitilmiş bir ev...Bu evde olan tozları ancak ben silersem kaldırabilirim kiri,bir başkası yardım edemez.Ama ben tozlara ve eskimiş şeylere mi köleyim yani?Onları güzelleştirmek mi benim misyonum?Yani Hepiniz eskittiniz dünyayı,Beni de mi eskitmek amacınız?Anahtarları ortalıkta bırakıyorum Yer aşkıyla tutuşanlar alsın.Ben yersiz olmak istiyorum.-A.Tilki"