Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir takipçisine yaptığı yorum ile şaşırttı. Aleyna Tilki, takipçisinin "Aleyna hazır Amerika'dayken Justin Bieber'ı kafala kızım, yaparsan sen yaparsın" paylaşımına "Justin zaten peşimde ama benim kalbim başkasında" sözleriyle cevap verdi.

Magazin - 22.12.2017 23:59
Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, şu aralar İngilizce’sini ilerletmek için Amerika'daki dil eğitimini sürdürüyor.

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!



Sosyal medya hesabından zaman zaman Amerika'dan paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili paylaşımlara da yaptığı yorumlar ile cevap vermeye çalışıyor.

Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye ayar!

Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye ayar!



Son olarak sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter hesabından "Aleyna hazır Amerika'dayken Justin Bieber'ı kafala kızım, yaparsan sen yaparsın" paylaşımında bulundu.

Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!

Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!



Aleyna Tilki de kendisiyle ilgili bu paylaşıma sessiz kalmadı. Genç şarkıcı, bu sözlere "Hiiiii danla aşk olsun, ben niye kafalıyım onu. Justin zaten peşimde ama benim kalbim başkasında" yorumuyla cevap verdi.




Aleyna Tilki yeni tarzıyla şaşırttı!

Aleyna Tilki yeni tarzıyla şaşırttı!



Aleyna Tilki böyle hasret giderdi!

Aleyna Tilki böyle hasret giderdi!



Aleyna Tilki çılgınlığı!

Aleyna Tilki çılgınlığı!
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