Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!

Magazin - 22.12.2017 23:59

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Aleyna Tilki çılgınlığı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, şu aralar İngilizce’sini ilerletmek için Amerika'daki dil eğitimini sürdürüyor.Sosyal medya hesabından zaman zaman Amerika'dan paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili paylaşımlara da yaptığı yorumlar ile cevap vermeye çalışıyor.Son olarak sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter hesabından "Aleyna hazır Amerika'dayken Justin Bieber'ı kafala kızım, yaparsan sen yaparsın" paylaşımında bulundu.Aleyna Tilki de kendisiyle ilgili bu paylaşıma sessiz kalmadı. Genç şarkıcı, bu sözlere "Hiiiii danla aşk olsun, ben niye kafalıyım onu. Justin zaten peşimde ama benim kalbim başkasında" yorumuyla cevap verdi.