Aleyna Tilki: "Yurtdışından çok fazla konser talebi var!"

Magazin - 03.07.2018 17:53

Gülşen, Aleyna Tilki'ye benzetildi!

Aleyna Tilki boy attı!

Her adımı ile olay yaratan Aleya Tilki, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Genç şarkıcı, tek başına mağazaları gezip alışveriş yaptı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 18 yaşındaki Aleyna Tilki, "Bugün tek başıma geziyorum. Yoğun konser trafiğimiz arasında kendime anca vakit ayırabildim. Yurtdışından da çok fazla konser talebi var, gurbetçi hayranlarımızla bir araya geleceğiz” sözlerini dile getirdi.