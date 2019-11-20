Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Tilki, fotoğraf çektirmeden önce şoföründen oyuncak bebeğini istedi.
OYUNCAK BEBEKLE POZ VERDİ
Genç şarkıcı, eline aldığı oyuncak bebeğiyle objektif karşısına geçti. Tilki, oyuncak bebek ile ilgili "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum. Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor." dedi.
Aleyna Tilki yine bebeğiyle görüntülendi!
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde bir oyuncak bebekle objektiflere poz vermişti.
20.11.2019 15:23 Magazin