Aleyna Tilki yine bebeğiyle görüntülendi!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Tilki, fotoğraf çektirmeden önce şoföründen oyuncak bebeğini istedi.Genç şarkıcı, eline aldığı oyuncak bebeğiyle objektif karşısına geçti. Tilki, oyuncak bebek ile ilgili "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum. Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor." dedi.