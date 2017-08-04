“Cevapsız Çınlama” şarkısındaki müzikal işbirliklerinin ardından yolları ayrılmayan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, tatile de birlikte çıktı. İkili önceki gün Çeşme’deki bir beach’teydi. Gün boyu şemsiye altında oturan ikili, beyaz tenleriyle dikkat çekti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, birlikte tatile çıktı!
Aleyna Tilki, yakın arkadaşı Emrah Karaduman ile tatile çıktı. Çeşme'de tatil yapan ikili, yorgunluk atıyor.Magazin - 05 Ağustos 2017 07:00
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