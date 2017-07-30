Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'siyle dünyada ilk 10'a girdi!

Müzik - 30 Temmuz 2017 20:00

Aleyna Tilki iddialı konuştu!

Başkanın Aleyna Tilki itirafı güldürdü!

Aleyna Tilki’nin yeni single’ı “Sen Olsan Bari”, YouTube’da ilk 24 saatte 5.2 milyon kez izlendi. Şarkıya olan ilgiyi saat saat kontrol eden genç şarkıcı bir rekora imza attı: YouTube’da en çok izlenen ilk 10 video arasına girdi.Aleyna Tilki’nin DMC etiketiyle piyasaya çıkan yeni single’ı “Sen Olsan Bari”, Türk müzik tarihinin en iyi açılış yapan klibi oldu. İlk 24 saat içinde 5.2 milyon tıklanan klibin bugüne kadar görülmemiş bir rekora imza atması bekleniyor.YouTube’da son 24 saatte en çok izlenen kliplerin anbean görüntülendiği listeye 37’nci sıradan giren Tilki, kısa sürede ilk 10’a yükselmeyi başardı. 17 yaşındaki şarkıcı listede şu an Selena Gomez, Maluma, Ed Sheeran gibi şarkıcıların arkasında yer alıyor.“Sen Olsan Bari” Fizzy ve Apple Müzik’te çıktığı andan itibaren 1 numara ve Türkiye’de en çok dinlenip satın alınan şarkı oldu.