Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'siyle dünyada ilk 10'a girdi!

Aleyna Tilki'nin yeni single’ı “Sen Olsan Bari” YouTube’da ilk 24 saatte 5.2 milyon kez izlenerek dünyada ilk 10'a girmeyi başardı.

Müzik - 30 Temmuz 2017 20:00
Aleyna Tilki’nin yeni single’ı “Sen Olsan Bari”, YouTube’da ilk 24 saatte 5.2 milyon kez izlendi. Şarkıya olan ilgiyi saat saat kontrol eden genç şarkıcı bir rekora imza attı: YouTube’da en çok izlenen ilk 10 video arasına girdi.

En iyi açılışı o yaptı
Aleyna Tilki’nin DMC etiketiyle piyasaya çıkan yeni single’ı “Sen Olsan Bari”, Türk müzik tarihinin en iyi açılış yapan klibi oldu. İlk 24 saat içinde 5.2 milyon tıklanan klibin bugüne kadar görülmemiş bir rekora imza atması bekleniyor.

Aleyna Tilki iddialı konuştu!

Aleyna Tilki iddialı konuştu!



Gomez'le peş peşe
YouTube’da son 24 saatte en çok izlenen kliplerin anbean görüntülendiği listeye 37’nci sıradan giren Tilki, kısa sürede ilk 10’a yükselmeyi başardı. 17 yaşındaki şarkıcı listede şu an Selena Gomez, Maluma, Ed Sheeran gibi şarkıcıların arkasında yer alıyor.

“Sen Olsan Bari” Fizzy ve Apple Müzik’te çıktığı andan itibaren 1 numara ve Türkiye’de en çok dinlenip satın alınan şarkı oldu.

Başkanın Aleyna Tilki itirafı güldürdü!

Başkanın Aleyna Tilki itirafı güldürdü!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu
  • Sevda Demirel: Hande Ataizi'ne bugün olsa yine o tokadı atarım
  • 40 derece sıcakta böyle giyindi
  • Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı!
  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu

MÜZİK HABERLERİ

  • Nil Karataş'ın Hülya Avşar hayali!
  • Sıla'dan muhteşem kapanış
  • 'Bana Deli Diyorlar' yenilendi
  • Deniz üstünde ilk film konseri...
  • "Çuval" Ibiza'ya gidiyor
  • Yeni klibinden ilk görüntüler!
  • Çabakçor ve Ümit Besen düeti
  • Ömür'ün 'Gecce Hayvanı'na rekor
  • Ebru Keskin’den Türkçe albüm!
  • Bora Duran delirdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!
  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burcu Esmersoy'dan 'Kıyafetime dokunma' paylaşımı!
  • Ebru Şallı'ya 'Çıplak fotoğraf' davasında ikinci şok
  • Murat Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi!
  • Burcu Kıratlı'nın doğum günü Diva Dergisi'nde...
Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!