Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!

Magazin - 07.07.2018 16:18

Aleyna Tilki: "Yurtdışından çok fazla konser talebi var!"

Gülşen, Aleyna Tilki'ye benzetildi!

Aleyna Tilki, her fırsatta oyuncaklara olan düşkünlüğünü dile getiriyor. 18 yaşındaki başarılı şarkıcı, oyuncak sevdasını abarttı. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Aleyna, oyuncakları evine sığmadığı için taşınmaya karar vermiş. Aleyna Tilki'nin “Zaten artık 18 yaşındayım, kendi evime çıkabilirim” dediği söyleniyor. Genç şarkıcının, Etiler'de 3 oda bir salon ev arayışına girdiği ve tutacağı evin bir odasını sadece oyuncaklarıyla dolduracağı ileri sürüldü.