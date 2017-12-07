Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
Eğitim için Los Angeles'a giden Aleyna Tilki, Hollywood'da ev tuttu.
Müzik - 07.12.2017 16:32
Aleyna Tilki 20 Kasım'da annesiyle birlikte Los Angeles'a gitmişti. Hollywood'da eğitim alacak olan genç şarkıcının okuluna yakın bir ev kiraladığı iddia edildi. 1+1 bir evde oturacak olan Tilki, Mart ayına kadar Los Angeles'ta yaşayacak.
Aleyna Tilki yeni tarzıyla şaşırttı!YENİ YILA TÜRKİYE'DE GİRECEK!
Aleyna Tilki yılbaşı akşamı akşamı İstanbul'da bir meydanda vereceği konser verecek. Yeni yıla İstanbul'da girecek olan şarkıcı sonrasında yeniden Amerika'ya dönecek.
Aleyna Tilki böyle hasret giderdi!
Aleyna Tilki çılgınlığı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
Aleyna Tilki