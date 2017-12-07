Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!

Eğitim için Los Angeles'a giden Aleyna Tilki, Hollywood'da ev tuttu.

Müzik - 07.12.2017 16:32
Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
Aleyna Tilki 20 Kasım'da annesiyle birlikte Los Angeles'a gitmişti. Hollywood'da eğitim alacak olan genç şarkıcının okuluna yakın bir ev kiraladığı iddia edildi. 1+1 bir evde oturacak olan Tilki, Mart ayına kadar Los Angeles'ta yaşayacak.

Aleyna Tilki yeni tarzıyla şaşırttı!

Aleyna Tilki yeni tarzıyla şaşırttı!



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Aleyna Tilki yılbaşı akşamı akşamı İstanbul'da bir meydanda vereceği konser verecek. Yeni yıla İstanbul'da girecek olan şarkıcı sonrasında yeniden Amerika'ya dönecek.

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Aleyna Tilki çılgınlığı!
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