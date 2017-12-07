Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!

Müzik - 07.12.2017 16:32

Aleyna Tilki yeni tarzıyla şaşırttı!

Aleyna Tilki böyle hasret giderdi!

Aleyna Tilki çılgınlığı!

Aleyna Tilki 20 Kasım'da annesiyle birlikte Los Angeles'a gitmişti. Hollywood'da eğitim alacak olan genç şarkıcının okuluna yakın bir ev kiraladığı iddia edildi. 1+1 bir evde oturacak olan Tilki, Mart ayına kadar Los Angeles'ta yaşayacak.Aleyna Tilki yılbaşı akşamı akşamı İstanbul'da bir meydanda vereceği konser verecek. Yeni yıla İstanbul'da girecek olan şarkıcı sonrasında yeniden Amerika'ya dönecek.