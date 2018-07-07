Aleyna Tilki geccelerde!

Geçtiğimiz mart ayında 18 yaşına basan Aleyna Tilki, önceki gecce Kuruçeşme'de bir gece kulübünün çıkışında objektiflere takıldı.

Magazin - 07.07.2018 11:25
Aleyna Tilki geccelerde!
Her şarkısıyla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, geçtiğimiz gecce Kuruçeşme'de bir gecce kulübünde geç saatlere kadar eğlendi. Aleyna Tilki, 18 yaşına girdiği gibi Tepebaşı'ndaki 'zenginler kulübü' olarak adlandırılan bir otele üye olduğu duyulmuştu. Hafta sonları otelin kulübünde geç saatlere kadar eğlenen Aleyna, bu hafta sonu başka bir kulüpte görüntülendi. İzmit'te vereceği konser öncesi enerji depoladığını dile getiren 18 yaşındaki Aleyna Tilki, "Bugün eğlendik, yarın da eğlendireceğiz" dedi.

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Aleyna Tilki cemiyet hayatına atıldı!



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