Aleyna Tilki geccelerde!

Magazin - 07.07.2018 11:25

Aleyna Tilki cemiyet hayatına atıldı!

Aleyna Tilki: "Annem kızar!"

Aleyna Tilki: "Yurtdışından çok fazla konser talebi var!"

Her şarkısıyla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, geçtiğimiz gecce Kuruçeşme'de bir gecce kulübünde geç saatlere kadar eğlendi. Aleyna Tilki, 18 yaşına girdiği gibi Tepebaşı'ndaki 'zenginler kulübü' olarak adlandırılan bir otele üye olduğu duyulmuştu. Hafta sonları otelin kulübünde geç saatlere kadar eğlenen Aleyna, bu hafta sonu başka bir kulüpte görüntülendi. İzmit'te vereceği konser öncesi enerji depoladığını dile getiren 18 yaşındaki Aleyna Tilki, "Bugün eğlendik, yarın da eğlendireceğiz" dedi.