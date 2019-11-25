Aleyna Tilki eleştirilere yanıt verdi: "Sizin seviyenizi..."

Aleyna Tilki: "Daha özgür olacağım"

Aleyna Tilki yine bebeğiyle görüntülendi!

Aleyna Tilki'nin özel korumasının sebebi...

Aleyna Tilki, iki gün önce yaptığı “Bugün cumartesi yarın pazar sonra pazartesi olacak” paylaşımı saatler içerisinde 10 bini aşkın beğeni alınca tweet günün tartışma konusu halini aldı. Pek çok kişi Tilki’yi ve bu paylaşımı beğenen binlerce insanı cahillikle suçlarken Aleyna Tilki, kendisine gelen hakaret içerikli yorumların artmasının ardından sessizliğini bozdu ve birkaç ay önce yaptığı paylaşımı hatırlattı:"Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım."