Aleyna Tilki çok iddialı!

Müzik - 22.04.2018 14:29

Aleyna Tilki kazandığı parayı ne yapıyor?

Aleyna Tilki: Artık kaçma gel yanıma!

Aleyna Tilki şaşırttı!

Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi.Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.Yaşının küçüklüğü ve şarkılarıyla magazin gündeminin dilinden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesi boşanma kararı aldı. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı. Havva Tilki ve Mehmet Tilki, anlaşmalı boşandıktan sonra adliyeyi birlikte terk ettiler. (Kaynak: posta.com.tr)