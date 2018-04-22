Aleyna Tilki çok iddialı!

Aleyna Tilki yine oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Genç şarkıcı üstün zekalı olduğunu söyledi.

Müzik - 22.04.2018 14:29
Aleyna Tilki çok iddialı!
Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi.

Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

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ALEYNA TİLKİ'NİN ANNE VE BABASI BOŞANDI

Yaşının küçüklüğü ve şarkılarıyla magazin gündeminin dilinden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesi boşanma kararı aldı. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı. Havva Tilki ve Mehmet Tilki, anlaşmalı boşandıktan sonra adliyeyi birlikte terk ettiler. (Kaynak: posta.com.tr)

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Aleyna Tilki şaşırttı!



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Bağlantılar: Aleyna Tilki

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