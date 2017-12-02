Alessandra Ambrosio'dan itiraf: Ronaldo'yla öpüşürüm, Neymar ile...

Alessandra Ambrosio, dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Neymar'la alakalı çarpıcı bir itirafta bulundu.

Dünya Magazin - 02.12.2017 15:43

Victoria's Secret'ın deneyimli modellerinden Alessandra Ambrosio, Cristiano Ronaldo ve Neymar için ilginç itiraflarda bulundu. Ronaldo'ya hayran olduğunu söyleyen Brezilyalı manken "Ronaldo'yla öpüşürüm. Ona öpücüklerimi gönderiyorum" dedi. Neymar'ın ise çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Ambrosio, "Neymar ile evlenirim, o hayran olduğum biri" itirafında bulundu.

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