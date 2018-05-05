Aldığı en ilginç hayran mesajı!

Model ve oyuncu Ahu Yağtu, bir gazeteye verdiği röportajda aldığı en ilginç hayran mesajı cevabıyla şoke etti.

Magazin - 05.05.2018 12:10
Aldığı en ilginç hayran mesajı!
Fox Tv'nin iddialı dizisi Kadın'ın oyuncu kadrosunda olan Ahu Yağtu, bir gazeteye verdiği röportajda en ilginç hayran mesajını açıkladı.

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu "bir mucize bekliyor!"



Geçtiğimiz zamanlarda şöhretle arasının iyi olmadığını dile getiren Ahu Yağtu, Kadın dizisiyle ekran önüne geçmeye devam ediyor.

Kendisi hakkında hiç bilinmeyen şeyin komikliği olduğunu dile getiren Yağtu, "Aldığınız en ilginç hayran mesajı?" sorusuna "Tasma takıp beni sokakta gezdirin, köleniz olayım" cevabını verdi.

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu "bir mucize bekliyor!"
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Bağlantılar: Ahu Yağtu, Kadın

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