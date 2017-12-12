Akrobatın korkunç sonu!

Gökdelenler üzerinde yaptığı tehlikeli hareketlerle milyonlarca takipçi kazanan Çinli akrobat Wu Yongning’in Changsha kentinde 62 katlı bir binadan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yaşam - 12.12.2017 12:36
Akrobatın korkunç sonu!
Genç akrobatın 8 Kasım’daki gösteri sırasında öldüğü kız arkadaşı tarafından teyit edildi. Çin medyası Yongning’in para ödüllü bir yarışma için 62 katlı binaya çıktığını yazdı. Xiaoxiang Morning Herald gazetesine konuşan kız arkadaşı, şov için 100 bin yuan (15 bin dolar) teklif edildiğini söyledi. South China Morning Post gazetesine demeç veren amca Feng Shengliang ise kız arkadaşına evlilik teklif etmeye hazırlandığını ve düğün için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.
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Bağlantılar: akrobat, Wu Yongning

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