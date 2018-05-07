Akhisarspor 1-2 Galatasaray

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray için kritik maç olan deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmada rakibini Rodrigues'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Spor - 07.05.2018 19:04

Süper Lig'in 32. haftasında 69 puana yükselterek liderlik koltuğunu korudu. Soluksuz geçen maçta Galatasaray, 15. dakikada Garry Rodrigues ile öne geçmeyi başardı. Maçın skor'unu 0-1 getiren sarı kırmızılı ekip çok geçmeden 2. golünü 19. dakikada Garry Rodrigues ile buldu.



31. dakikada Seleznov, ceza sahası içinde kaleci Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Soner Aydoğdu penaltıyı kaçırdı. Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde sonlandırdı.



Maçın 50. dakikasında Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı gol ile fark bire indiren Akhisarspor 55. dakikada ise Muğdat, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.



Akhisarspor'lu oyuncu Milan Lukac 90+1'inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.



Galatasaray, 90+2. dakikada Martin Linnes'le penaltı kazandı. Helder Barbosa'nın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Gomis, topu üstten dışarı attı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.