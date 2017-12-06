Akfen Holding, kuruluşunun 41’inci yılını kutladı

1976 yılında Hamdi Akın tarafından Ankara’da küçük bir kazan atölyesinde temelleri atılan, yıllar geçtikçe Türkiye’nin en büyük yatırım gruplarından biri haline gelen Akfen Holding, kuruluşunun 41’inci yılını İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde hayata geçirdiği dev konserle kutladı.

Yaşam - 07.12.2017 00:09

‘Akfenli Yıllar’ adı verilen konserde Fahir Atakoğlu’nun yönetimindeki orkestra, ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi’ye eşlik etti. Konserde aynı sahneyi paylaşan ve şarkılarını birlikte söyleyen sanatçılar, iş, cemiyet ve medya dünyasından binlerce davetliye keyifli anlar yaşattılar.



Konser öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen’in kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomisine değer yaratırken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti.



Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, 41’nci kuruluş yıldönümünde önemli bir etkinliğe imza attı. Temelleri 1976 yılında atılan Akfen, yeni yaşını İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirdiği ve ‘Akfenli Yıllar’ adını verdiği konseriyle kutladı.



Fahir Atakoğlu’nun orkestra şefliğini üstlendiği ‘Akfenli Yıllar’ konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına eşlik eden ve konser süresince sahnede kalan sanatçılar, konsere katılan binlerce konuğa keyifli anlar yaşattılar.



Konser öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding’in kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer yaratırken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti.



AKFENLİ YILLAR ODALARI GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANDI

Zorlu PSM’deki ‘Akfenli Yıllar’ konserinde davetlileri bir sürpriz karşıladı. Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding’in 41 yılını temsil eden ‘Akfenli Yıllar Odaları’, davetlilerin yoğun ilgisini çekti. 4 farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın bire bir çalışma ofislerini yansıtmasına özen gösterildi.



1976 - 86, 1986 - 96, 1996 - 06 ve 2006 - 17 yıllarından oluşan odalarda o dönemleri yansıtan ofis araçları, mobilyalar, gazeteler ve tablolar yer aldı. Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen’in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktılar. Konuklara bulundukları dönemlerdeki Akfen ve Türkiye hakkında bilgiler veren tiyatrocu Akın’lar, davetlilerle kart alışverişi de yaptılar.



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