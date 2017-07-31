Akdeniz'de peş peşe depremler!

Peş peşe gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez depremin adresi Akdeniz oldu. Akdeniz'de aynı dakikada 5.4 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 01 Ağustos 2017 01:29

Akdeniz'de gecce yarısından sonra aynı dakikada Richter ölçeğine göre 5.4 ve 5.0 büyüklüğündeki iki ayrı deprem meydana geldi. Türkiye kıyılarına uzak mesafede meydana gelen depremler Giret'ten hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ilk deprem saat 00.29'da Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 23.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Türkiye'den hissedilmedi.



GİRİT 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Akdeniz'de meydana gelen depremin hemen ardından aynı dakikada Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deniz seviyesinden 25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Girit'te hissedildi.



Girit açıklarındaki depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yer olarak ise Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı Yazı Köyü olduğu kaydedildi.



3 Deprem Daha Meydana Gelmişti

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Türkiye saatiyle 00.29'da yerin 23.4 kilometre derinliğinde Crete Yunanistan merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.



Bu depremden çok kısa bir süre sonra da 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği duyurulmuştu. Bu depremlerden önce Muğla'da Gökova Körfezi'nde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.



DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.