Anadolu Grubu İcra Başkanı Tuncay Özilhan, iş dünyasındaki 50’nci yılını Bomonti Hilton’da verdiği davetle kutladı. Özel gecce, Ajda Pekkan ile Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla renklendi. Pekkan, en sevilen şarkılarını kendisi için özel hazırlanan yıldız tasarımlı sahnede seslendirdi. Her zamanki gibi şıklığıyla dikkat çeken Pekkan, “Harika” şarkısında Doğulu ile düet yaptı.
Ajda Pekkan'lı 'Harika' gecce!
Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu, Tuncay Özilhan’ın iş hayatının 50. yılı nedeniyle düzenlenen davette sahneye çıktı. İkili, performanslarıyla davetlileri coşturdu.Magazin - 07.12.2017 04:00
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