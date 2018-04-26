Beşiktaşlı yıldız futbolcular, dün yayınlanan derginin nisan ayı sayısının kapağında çocuklarıyla birlikte yer aldılar.
Ailece mankenlik yaptılar!
Beşiktaşlı yıldız futbolcular takımlarının resmi giyim sponsoru olan markanın kıyafetleriyle bir derginin objektiflerine poz verdi. Ünlü futbolculara çocukları da eşlik etti.Magazin - 26.04.2018 10:21
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, çocukları Aitana ve Alvaro ile kamera karşısına geçti.
Beşiktaşlı yıldız futbolcular, dün yayınlanan derginin nisan ayı sayısının kapağında çocuklarıyla birlikte yer aldılar.
Beşiktaşlı yıldız futbolcular, dün yayınlanan derginin nisan ayı sayısının kapağında çocuklarıyla birlikte yer aldılar.
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Bağlantılar: Beşiktaş, Alvara Negredo
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