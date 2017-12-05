'Aile Arasında' sezonun en iyi açılışına imza attı!

Gülse Birsel'in senaryosuna imza attığı, Demet Evgar ile Engin Günaydın'ın başrollerini paylaştığı Aile Arasında, açılışını 504 bin seyirciyle gerçekleştirdi ve Box Office Türkiye'nin zirvesine yerleşti.

Sinema - 05.12.2017 18:48

BKM'nin yeni filmi Aile Arasında, yılın en iyi dördüncü açılışına imza atarak hâlihazırda büyük olan beklentilerin de ötesine geçmeyi başardı. Toplamda yaklaşık 1,3 milyon biletin kesildiği, yıl içi toplam seyirci miktarında ise 64 milyon seyircinin geride bırakıldığı hafta sonunda, Aile Arasında 504.024 seyirciyle gişenin zirvesine çıktı.



Son beş haftanın Box Offfice Türkiye lideri Ayla ise hafta sonunu 308.830 seyirciyle ikinci sırada tamamladı. Şimdiden toplamda 4.106.318 seyirciye ulaşan film, dram türünde seyirci rekorunu elinde bulunduran Babam ve Oğlum'u geride bırakarak bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Ayla ayrıca G.O.R.A'yı geride bırakarak tüm zamanların en çok izlenen dokuzuncu filmi oldu. (Kaynak: Box Office Türkiye)

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