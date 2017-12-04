'Aile Arasında' ne kadar izlendi?

Burak Kut, Beyaz Show'u bastı!
TÜRKİYE ‘AİLE ARASINDA’YI SEVDİ
BKM’nin yapımcığını üstlendiği, Gülse Birsel’in kaleme aildığı Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Derya Karadaş, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Erdal Cindoruk ve Arif Erkin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı film vizyona girdiği ilk hafta sonu yüzleri güldürdü.
'Aile Arasında' filminin galasına ünlü akını
Gişe rakamlarına göre filmi ilk üç gün 505 bin kişi izledi.
Ailece izlenebilecek Türk filmleri arasında yer alan Aile Arasında’yı izleyen sinemaseverler sosyal medyadan da yazdıkları yorumlarla filmi çok beğendiklerini ve bol bol kahkaha attıklarını dile getirdi.
Aile Arasında'nın galası yapıldı!