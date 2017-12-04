'Aile Arasında' ne kadar izlendi?

Sinema - 04.12.2017 17:51

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'Aile Arasında' filminin galasına ünlü akını

Aile Arasında'nın galası yapıldı!

1 Aralık Cuma günü vizyona giren yılın aile komedisi “Aile Arasında” sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.…BKM’nin yapımcığını üstlendiği, Gülse Birsel’in kaleme aildığı Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Derya Karadaş, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Erdal Cindoruk ve Arif Erkin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı film vizyona girdiği ilk hafta sonu yüzleri güldürdü.Gişe rakamlarına göre filmi ilk üç gün 505 bin kişi izledi.Ailece izlenebilecek Türk filmleri arasında yer alan Aile Arasında’yı izleyen sinemaseverler sosyal medyadan da yazdıkları yorumlarla filmi çok beğendiklerini ve bol bol kahkaha attıklarını dile getirdi.