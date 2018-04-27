Ahu Yağtu'nun VIP kaçamağı!

Oyuncu Ahu Yağtu bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Görüntülendiklerini fark edince geceyi sonlandıran ikili, VIP minibüs çağırdı.

Magazin - 27.04.2018 12:07
Ahu Yağtu'nun VIP kaçamağı!
Ahu Yağtu ve gizemli erkek arkadaşı, muhabirleri atlatmak için yarım saat boyunca VIP minibüste bekledi.

HT Magazin'in haberine göre, Ahu Yağtu, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit’te geç saatlere kadar eğlendi. Görüntülendiklerini fark edince geceyi sonlandıran ikili, VIP minibüs çağırdı.

Yarım saat kadar aracın içinde muhabirlerin gitmesini bekleyen Yağtu ve arkadaşı, sonunda pes edip yola çıktı. İkili Ulus’taki bir siteye giriş yaparken talimat verdikleri güvenlik görevlileri basın mensuplarının fotoğraf çekmesine engel olmaya çalıştı.


Güvenlik görevlileri, “Buradan hemen gitmezseniz çok kötü şeyler olacak. Ya buradan gidin ya da birazdan 6 kişi daha gelecek. O zaman görürsünüz” diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

Kaynak : Habertürk

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