Ahu Türkpençe tiyatro oyunu yazdı!

Oyuncu Ahu Türkpençe "Patates" adlı bir tiyatro oyunu yazdı.

Kültür-Sanat - 20.12.2017 12:53
Ahu Türkpençe tiyatro oyunu yazdı!
Gergedan Yapım tarafından sahneye taşınan oyunda Ahu Türkpençe, Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli ile sahnye çıkacak. Tek perdelik komedi oyununun prömiyeri 23 Aralık Cumartesi günü Artı Sahne Mecidiyeköy'de yapılacak.

Yönetmenliğini Tamer Güler'in yaptığı, boşanan bir çiftin komedi dolu öyküsünü anlatan oyun ardından 6 Ocak'ta ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.
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