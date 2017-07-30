Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ı anne-babası ile tanıştırdı. Ailesinden onay aldı. Ahmet kural da önümüzdeki günlerde Sıla'yı ailesi ile tanıştırmaya götürecek.
Şarkıcı Sıla (37) ile kendinden üç yaş küçük oyuncu Ahmet Kural’ın aşk yaşadığı Haziran’da ortaya çıkmıştı. Sıla sevgilisini, anne-babası Ömür-Şükrü Gençoğlu ile tanıştırdı. Ömür Gençoğlu, “Ahmet’i çok sevdim. Zaten filmlerinden biliyordum. Efendi bir çocuk” dedi.
“Evlilik nasip kısmet” açıklaması yapan Ahmet Kural da sevgilisini önümüzdeki günlerde ailesiyle tanıştıracak.
Kaynak: Pazar Postası
Ahmet Kural onayı aldı, şimdi Sıla da
Sevgilisi Ahmet Kural'ı anne-babası ile tanıştıran Sıla, Ahmet Kural'ın ailesiyle tanışmak için görücüye çıkıyor.Magazin - 30 Temmuz 2017 14:00
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