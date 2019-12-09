Ağlama krizlerinizin sebebi bu olabilir!

VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, birçok faktörün menopoz yaşını etkilediğinin altını çizerek “Menopozun belli başlı belirtileri arasında uyku bozukluğu, adet düzensizlikleri, depresyon, ağlama krizleri, sinirlilik, kemik erimesi, cilt ve tırnaklarda incelme, vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı, kaşıntı veya yanma, sıcak basması, terleme, çarpıntı, kalp ve kan yağlarında değişiklikler vardır. Tüm bu belirtiler ciddiye alınarak uzmana muayene olunmalıdır” dedi.Op. Dr. Rukiye Gönüllü, menopozda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili “Yetersiz kalsiyum alımı, fiziksel aktivite azlığı, hormonal dengesizlik ve emilme yeteneğinin azalması sebebiyle kemiklerden kalsiyum çekilmesi artınca kemik hastalıkları ortaya çıkar. Östrojen düzeyinin azalmasıyla birlikte kolestrol düzeyi artınca da damarlarda tıkanma oluşur. Bu da kalp krizi ve felç riskini artırır. Menopoza karşı kişiye özel tedavi yolları belirlenmelidir. Bunun yanı sıra kişinin yaşam tarzı değişikliğine gitmesi de çok önemlidir. Alkolü bırakmak ya da azaltmak, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz, kilo verme, daha fazla sebze-meyve ve daha az yağlı gıda eksenli diyet, kan basıncını azaltma ve diyabet kontrolü daha konforlu bir yaşam sağlar.”