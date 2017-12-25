Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması!

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, Instagram'dan Özcan Deniz'in paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonucu, Deniz'in müstakbel eşinin kriz çıkardığı yönündeki haberlere isyan etti.

Magazin - 25.12.2017 16:44
Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması!
Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yönelik bir mesaj yayınladı.

Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!

Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!



"ÖZEL HAYATIMA SAYGI RİCA EDİYORUM"

Güzel oyuncu, iddiaların asılsız olduğunu ve özel hayatına saygı gösterilmesini istediği paylaşımına; "Bugün yazılı basında çıkan haberlere dair ilk ve son açıklamamdır: Sosyal medya üzerinden herkes, herkesin fotoğrafını beğenme özgürlüğüne sahipti. Bunu, farklı bir bakış açısına çekerek yorumlamak ise tamamen art niyetten ibarettir. Daha önce de belirttiğim gibi; yaşanmamış bir olay hakkında atılan bu iddialar hem beni, hem de ailemi fazlasıyla üzmektedir. Özcan Bey tarafından da yargıya intikal ettirilmiş olan ve yargı süreci devam eden bu çirkin ve asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyor, özel hayatıma biraz daha saygı rica ediyorum." notunu düştü.

Sevgilisinin canı vişne çekince...

Sevgilisinin canı vişne çekince...
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