Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması!

Magazin - 25.12.2017 16:44

Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!

Sevgilisinin canı vişne çekince...

Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yönelik bir mesaj yayınladı.Güzel oyuncu, iddiaların asılsız olduğunu ve özel hayatına saygı gösterilmesini istediği paylaşımına; "Bugün yazılı basında çıkan haberlere dair ilk ve son açıklamamdır: Sosyal medya üzerinden herkes, herkesin fotoğrafını beğenme özgürlüğüne sahipti. Bunu, farklı bir bakış açısına çekerek yorumlamak ise tamamen art niyetten ibarettir. Daha önce de belirttiğim gibi; yaşanmamış bir olay hakkında atılan bu iddialar hem beni, hem de ailemi fazlasıyla üzmektedir. Özcan Bey tarafından da yargıya intikal ettirilmiş olan ve yargı süreci devam eden bu çirkin ve asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyor, özel hayatıma biraz daha saygı rica ediyorum." notunu düştü.