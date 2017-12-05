Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı!

“Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, önceki akşam yeni yaşını kutladı.

Magazin - 05.12.2017 20:10
Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı!
Star TV’deki ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın ‘Ece’si Afra Saraçoğlu’nun önceki akşam doğum günüydü. 20 yaşına basan oyuncu için arkadaşları Karaköy’de sürpriz bir parti verdi. Afra, “Gerçekten de haberim yoktu. Çok duygulandım” dedi. Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Geçen günlerde Afra Saraçoğlu'nun dizideki rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Oyuncu o iddialara, “Çağlar benim çok yakın arkadaşım. Bu tarz şeyler duyunca çok tuhafıma gidiyor.” yanıtı vermişti.

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