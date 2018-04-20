Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz için mağaza kapattılar!

Magazin - 20.04.2018 18:34

O iddiaları böyle 'ti'ye aldılar!

Alp Navruz'dan aşk itiraf!

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden sonra yıldızları parlayan Alp Navruz ve Afra Saraçoğlu bir spor markasının yüzleri olmuştu. İkili spor markasının çekimlerini gerçekleştirdikten sonra hayranları markaya yoğun bir ilgi gösterdi. Bu marka için çekimlere başlanmadan önce ikili hakkında aşk iddiaları da ortaya atılmıştı. Saraçoğlu ve Navruz bu haberleri yalanlayarak arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.İki oyuncuyla çalışmaya başladıktan sonra markanın ürünleri Ortadoğu pazarında yok sattı, Arap hayranları mağaza kapattı.