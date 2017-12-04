Afiş krizi çıktı mı? Aslı Enver cevapladı!

Magazin - 04.12.2017 11:34

Meryem Uzerli: Sahnelerde çok sıkıntı yaşadım

Öteki Taraf’ta romantizm!

6 dilli 'Öteki Taraf' olay yarattı!

Aslı Enver, Meryem Uzerli ve Özcan Deniz'in birlikte rol aldığı "Öteki Taraf" isimli filmde afiş krizi çıktığı iddiaları basında yer almıştı. Haberlerin doğru olmadığını söyleyen Aslı Enver konuyu şu sözlerle açıkladı:“Afişte Meryem Uzerli ve Özcan Deniz aynı noktaya bakarken benim diğer tarafa bakıyor olmam hoş durmamıştı. Sadece bunu söyledim, görsellik açısından böyle olmasının daha iyi olacağını anlattım. Sağ olsunlar kırmadılar, afişi değiştirdiler”