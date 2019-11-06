Afili aşıklar olay oldu! Sosyal medya sallandı!

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı!
Çağlar Ertuğrul'a "Yılın Romantik Komedi Erkek Oyuncusu" ödülü verilirken, Burcu Özberk ise "Yılın Romantik Komedi Kadın Oyuncusu" seçildi. İkili ödüllerini aldıktan sonra birlikte kameralara poz verdi.
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten itiraf: "Eteğimi çekip beni cimcirdi!"
Sosyal medyayı salladılar!
Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul'un yan yana verdiği röportajın ardından sosyal medya deyim yerindeyse sallandı. Afili Aşk dizisinin izleyenleri yorum üzerine yorum yaptı. Çok kısa bir süre içinde 'Burcu Özberk' ismi Twitter'da Türkiye Gündemi'ne 1. sıradan girdi. Ayrıca Çağlar Ertuğrul ismi de TT'de yer aldı.
'Afili Aşk' gerçeğe mi dönüştü?