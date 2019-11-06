Afili aşıklar olay oldu! Sosyal medya sallandı!

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı!

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'ten itiraf: "Eteğimi çekip beni cimcirdi!"

'Afili Aşk' gerçeğe mi dönüştü?

24'üncü Altın Objektif Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Gecceye 'Afili Aşk' dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul da katıldı. Burcu Özberk yalnız gelirken, Çağlar Ertuğrul'a kız arkadaşı Kayla Manukyan eşlik etti.Çağlar Ertuğrul'a "Yılın Romantik Komedi Erkek Oyuncusu" ödülü verilirken, Burcu Özberk ise "Yılın Romantik Komedi Kadın Oyuncusu" seçildi. İkili ödüllerini aldıktan sonra birlikte kameralara poz verdi.Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul'un yan yana verdiği röportajın ardından sosyal medya deyim yerindeyse sallandı. Afili Aşk dizisinin izleyenleri yorum üzerine yorum yaptı. Çok kısa bir süre içinde 'Burcu Özberk' ismi Twitter'da Türkiye Gündemi'ne 1. sıradan girdi. Ayrıca Çağlar Ertuğrul ismi de TT'de yer aldı.