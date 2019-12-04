Adut Akech 2019 yılının modeli seçildi!

En önemli moda etkinliklerinden 'Moda Ödülleri' geçtiğimiz akşam İngiltere'de sahiplerini buldu. Ödün töreni, Londra'da Royal Albert Hall’da gerçekleşti.19 yaşındaki Sudanlı model Adut Akech, Yılın Modeli seçildi. Efsanevi model Naomi Campbell, Yılın Moda İkonu seçildi. Bottega Veneta, Yılın Markası seçilirken; Yılın Tasarımcısı, Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı Bottega Veneta için çalışan Daniel Lee oldu. Dior'un erkek giyim tasarımcısı Kim Jones, Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı seçildi. Ünlü şarkıcı Rihanna'nın iç giyim markası Fenty, Urban Luxe ödülünü aldı.