Adriana Lima'dan cesur paylaşım!

Bir defilede yer almak üzere Paris'e giden Adriana Lima, Instagram hesabına yüklediği fotoğrafla ilgi odağı oldu.

Magazin - 01.07.2018 13:09
Adriana Lima'dan cesur paylaşım!
Geçtiğimiz yaz, Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşamaya başlayan ve haklarında yazılıp çizilenlere rağmen bu aşkta bir yılı geride bırakan Adriana Lima, sadece Türkiye magazin camiası tarafından değil Dünya magazini tarafından da merakla takip ediliyor. Her paylaşımıyla olay yaratan Lima, önceki gün bir defilede yer almak üzere Paris’e uçtu. Buradan kareleri takipçileriyle de paylaşan Adriana Lima, ‘İyi geceler Paris’ notunu düştüğü kareyle yine nefesleri kesti. Uyku öncesi çektiği ve iç çamaşırlarıyla göründüğü bu kareyi Instagram hesabından paylaşan Lima, makyajsız haliyle de ne kadar güzel olduğunu gözler önüne serdi.


Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik jest!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya romantik jest!



Adriana Lima'dan makyajsız paylaşım!

Adriana Lima'dan makyajsız paylaşım!



Adriana Lima ter içinde kaldı!

Adriana Lima ter içinde kaldı!
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Bağlantılar: Adriana Lima, Metin Hara

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