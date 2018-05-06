Adriana Lima Metin Hara'yı kıskandı!

Geçtiğimiz yaz Metin Hara ile Adriana Lima aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima, erkek arkadaşını kıskandı.Türk yazar Metin Hara’nın bir öğrencisinin sosyal medya hesabından Hara ile fotoğraf paylaşması üzerine Adriana Lima kız öğrencinin profilini izledi.Profilin sahibi, storylerini Adriana Lima’nın izlediğini sosyal medya hesabından yayınladı.