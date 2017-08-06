Adriana Lima, Metin Hara'yı aldatıyor mu?

Geçtiğimiz ay Metin Hara ile aşkları ortaya çıkan Adriana Lima'nın eski aşkıyla görüntülenmesi "Adriana Lima, Metin Hara'yı aldatıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Dünya Magazin - 06 Ağustos 2017 16:30
Victoria's Secret meleği Brezilyalı model Adriana Lima ile yazar Metin Hara aşkında ilginç bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ay Metin Hara ile aşkını Bodrum'da dolu dizgin yaşayan Adriana Lima, tatil sonrası ABD'ye dönmüştü. Ünlü modelin ABD'ye döndükten sonra aşklarının bittiğine dair haberler çıkmış, Adriana Lima haberleri yalanlayan paylaşımda bulunmuştu.

Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!

Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!



Adriana Lima'nın son olarak önceki akşam Yunanlı eski aşkı Miltiadis Kastanis'i New York'taki evinde ağırlaması "Adriana Lima, Metin Hara'yı aldatıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

İkilinin arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafını Miltiadis Kastanis, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta Adriana Lima'nın oldukça neşeli olması dikkat çekti.

Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!

Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!



Miltiadis Kastanis, daha önce Lima'ya "eve dön" çağrısı yapmış, "Özledim seni. Yine coşmuşsun ama eve dön artık" demişti. Lima ile kısa süreli aşk yaşayan Kastanis'in Brezilyalı modelle çekilen fotoğraflarını ayrılığa rağmen Instagram'dan silmemesi de ikili arasındaki aşk iddialarını güçlendirdi.

Adriana Lima aşk kolyesini çıkardı

Adriana Lima aşk kolyesini çıkardı
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