Adriana Lima cesur pozları için Metin Hara'dan izin aldı mı?

Geçtiğimiz yaz dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri başladığından beri gündemden düşmeyen çiftten Adriana Lima, reklam yüzü olduğu marka için New York sokaklarında cesur pozlar verdi.

Magazin - 26.04.2018 07:00
Adriana Lima cesur pozları için Metin Hara'dan izin aldı mı?
Brezilyalı manken Adriana Lima'nın ajanslara ve sosyal medyaya düşen seksi kareleri önce sevgilisi Metin Hara’ya gösterip onay aldığı iddia ediliyor.

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima



Dünyaca ünlü mankenin kısa bir süre önce “Artık çıplak poz vermeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Bu kararında Metin Hara’nın etkisi olduğu konuşuluyordu ancak Metin Hara duruma şu şekilde yanıt vermişti: "Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım.
Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi."
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Bağlantılar: Adriana Lima, Metin Hara

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