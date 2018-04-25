Adriana Lima cesur pozları için Metin Hara'dan izin aldı mı?

Magazin - 26.04.2018 07:00

Metin Hara ve Çağlar Ertuğrul'un ortak noktası Adriana Lima

Brezilyalı manken Adriana Lima'nın ajanslara ve sosyal medyaya düşen seksi kareleri önce sevgilisi Metin Hara’ya gösterip onay aldığı iddia ediliyor.Dünyaca ünlü mankenin kısa bir süre önce “Artık çıplak poz vermeyeceğim” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti.Bu kararında Metin Hara’nın etkisi olduğu konuşuluyordu ancak Metin Hara duruma şu şekilde yanıt vermişti: "Benim yaklaşımıma zerre kadar oturmayan, tamamen kurgusal bir söylem. Paylaşımı o değil aslında, mesajı açık ve net: Herhangi bir neden olmadan, sadece soyunmak için soyunmayacağım.Aslında bir kadının son derece değerli bir şekilde, kadının metalaştırılmasında duyduğu rahatsızlığın hikayesi."