Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu sırasında kardeşleri ile birlikte gözaltına alınan ve Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanan oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Magazin - 25.04.2018 13:02

Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç için Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs, Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret, Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme, Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma ve Ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Hayri Koç için ayrıca Kamu malına zarar vermek suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar ceza istendi.

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