Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!

Dört yıl önce karıştığı bir kavga sonrası “Yüzümde iz kaldı” diyerek mahkemeye başvuran Rüzgar Çetin’e kötü haber geldi. Adli Tıp, Çetin’e "Sabit iz yok" raporu verdi.

Yaşam - 10.12.2017 14:45
Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 'muşta davası'nda yaralandığını ve yüzünde iz kaldığını öne sürmüştü. Ancak Adli Tıp, Çetin'i üzen bir rapor verdi. Raporda, Çetin'in yüzünde sabit bir iz kalmadığı belirtildi.

Rüzgar Çetin'in yüzündeki iz incelenecek!

Rüzgar Çetin'in yüzündeki iz incelenecek!



Olay şöyle gelişmişti: 2013 yılında Beşiktaş'taki bir kulüpte Rüzgar Çetin, önceden tanıdığı Ahmet Tigrel'in yanağından makas alıp sonra ona tokat attı. Kavga etmeye başlayan ikiliyi kulüp görevlileri ayırdı. İddiaya göre; olay yerinden ayrılan Çetin, 15 dakika sonra geri döndü ve Tigrel'in üzerine saldırıp onu muşta ile yaraladı. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken, Rüzgar Çetin için; silahla yaralama, tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma suçundan dokuz yıla kadar hapis cezası istendi. Ahmet Tigrel hakkında ise hakaret ve yaralama suçu kapsamında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Rüzgar Çetin taksi kullanıyor

Rüzgar Çetin taksi kullanıyor



'ELİMDEKİ MUŞTA DEĞİLDİ'
Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Çetin, olay anında kullandığı cismin muşta olmadığını söyleyerek, "Ben muşta ile gezen bir insan değilim" dedi.

Tigrel'le samimiyeti olduğu için yanağından makas aldığını söyleyen Çetin, kendisine neden yumruk attığını anlamadığını söyledi. Mekanın dışında, içeride kalan montunu beklediğini söyleyen Çetin, şöyle konuştu: "Ben beklerken bir ara Ahmet dışarı çıktı, yanıma gelip hakaretler savurdu. Ahmet üzerime gelince, o anki korkuyla elime geçirdiğim kül tablasıyla kendimi savunmak için hamle yaptım."

Rüzgar Çetin'e bir şok daha!

Rüzgar Çetin'e bir şok daha!



Avukatı, Çetin'in yüzünde olay nedeniyle sabit bir iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sundu. Bunun üzerine hakim Çetin'e, "Yüzünde sabit iz kaldı mı?" diye sordu. "Çok ufak bir iz kaldı" yanıtını veren Çetin, yara izinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda; Çetin'in yüzünde sabit bir iz kalmadığı belirtildi.

Rüzgar Çetin'den Ahmet Hakan'a mesaj

Rüzgar Çetin'den Ahmet Hakan'a mesaj



Kaynak: sabah.com.tr

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Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!



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Rüzgar Çetin sevgilisiyle sarmaş dolaş



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Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası

Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası



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Savcıdan Rüzgar Çetin kararına itiraz!
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