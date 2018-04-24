Adıyaman'da büyük deprem!

Adıyaman'da saat 03:34'de 5.1 büyüklüğünde deprem kaydetti. AFAD depremin merkez üssünün Samsat ilçesi olduğunu açıkladı. Sabah saat 07:50'de 3., saat 09.09'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşam - 24.04.2018 09:56

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Samsat'ta deprem nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.09'da Adıyaman Samsat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.



Depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar meydana geldi. Sarsıntı anında panikleyen bazı kişilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Sarsıntıya uykularında yakalanan ve paniğe kapılarak binalardan çıkmaya çalışan kişilerden bazıları sağlık sorunları yaşadı.



Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 13 depremzede, olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla Samsat ve Adıyaman'daki hastanelere müracaat etti.



Yetkililer, can kaybının yaşanmadığını, hastanelere gelenlerin de ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirtti.



AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gören binalarda da çalışma yürütüyor. Bazı dernekler ise depremzedelere yardım ulaştırmaya başladı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.