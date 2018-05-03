Adet sancısına ne iyi gelir?

Her kadının en sıkıntılı dönemleri, adet dönemleridir.

Kadın - 03.05.2018 12:58
Adet sancısına ne iyi gelir?
Adet dönemlerinde kadınlar, ekstra sinir, stres, mutsuzluk ve iştah açıklığı ile karşı karşıya kalır.

Ani ruh değişimleri, ağlamalar, mutsuzluklar ve tatlıya sarılmalar ve geçmeyen ağrılar... Peki nedir bu adet ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

Bazen kanamadan önce başlayan, kanamanın yoğun olduğu günlerde daha yoğun hissedilen, karında ve rahim bölgesinde kramplar şeklinde ortaya çıkan sancıya 'adet sancısı' adı verilir. Adet sancısı sırasında hissedilen kramplara; mide bulantısı, ishal, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, bel ve sırt ağrısı, yorgunluk, grip vb. hisler eşlik edebilir.

Yapılan araştırmalara göre yaklaşık %50-60’ı adet döneminde az ya da çok ağrı duyduğunu ve bunların yaklaşık %25’i bu dönemde yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiğini, öğrenciler ise okul başarılarının düştüğünü ifade etmektedir.

Adet sancısıyla nasıl baş edilir?

Ağrının sebebi genellikle rahim bölgesine yeterince oksijen gitmemesi olduğundan, bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak her şey adet sancısına iyi gelecektir.

Sıcak uygulama

Gevşeme egzersizleri

Beslenme önerileri

Düzenli egzersizler
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