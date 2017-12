Adet sancıları için ne yapabilirim?

Kadınlarda doğal bir süreç olan bu sancıların hayat boyunca ortalama 400 kez kapımızı çaldığını biliyor muydunuz?

Her kadının her ay içinde sakladığı bir sancısı vardır. Kiminin beli çok ağrır, kiminin bacakları bazılarının da karnı… Toplu kadın sorunu olan adet sancıları ayda bir iki gün çoğu kadını yoklar. Bu sancıların ana sebebi ciddi bir oranda magnezyum kaybının oluşmasıdır. Sırf bu sebepten kakao içeren bir atıştırmalık minerali geri kazanmanızı sağlayacaktır ancak çikolatadan uzak durarak bunu tamamen doğal malzemeler kullanıp tüketmeniz gerekiyor.



Peki kadınlar bu sancılardan tamamen nasıl kurtulabilir? Maalesef kesin ve kalıcı bir çözümü yok ama rahatlatıcı bir iki şey mümkün tabii.



Sıcak içecekler özellikle bitki çayları bu sancıları biraz olsun rahatlatabilir. Sancı çekilen bölgeye dairesel hareketlerle parmaklarınızla dokunup yaptığınız masajlar bir başka çözüm önerisi. Ancak bir ya da iki çözüm yeterli gelmez çoğu zaman. Bu sancıların çok şiddetlendiği zamanlarda ılık bir duş almak da iyi gelir. Ama en etkili yöntem ne olursa olsun yıllardır bilinen sıcak su torbaları. Sancının başladığı bölgeye koyduğunuz bu torbalar sizi kısa sürede en etkili çözüme götürür. Yoga yapmak, kalsiyum tüketmek ve E vitamini almak şart. Not olarak bu dönemlerde kafeinden uzak durmanız sizin yararınıza olacaktır.



