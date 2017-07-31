Survior 2017'nin hırslı yarışmacılarından ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın adada takım arkadaşı Sabriye ile yakınlık kurması, ikili arasında aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.
Yine Survivor'da Sabriye, Adem'i Berna'dan sık sık kıskanıyor, "Berna mı daha güzel ben mi?" sözleriyle Adem'i sıkıştırıyordu.
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Kaynak:posta.com.tr
Adem Kılıççı ve Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?
Survivor 2017 yarışmacılarından Adem Kılıççı ile Tuğçe Melis Demir'in samimi görüntüleri 'aşk mı yaşıyorlar? sorularına neden oldu.Dedikodu - 31 Temmuz 2017 11:32
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