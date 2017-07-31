Adem Kılıççı ve Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?

Dedikodu - 31 Temmuz 2017 11:32

Survior 2017'nin hırslı yarışmacılarından ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın adada takım arkadaşı Sabriye ile yakınlık kurması, ikili arasında aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.Yine Survivor'da Sabriye, Adem'i Berna'dan sık sık kıskanıyor, "Berna mı daha güzel ben mi?" sözleriyle Adem'i sıkıştırıyordu.Kaynak:posta.com.tr