Adem Kılıççı ile Gözde Deniz aşk mı yaşıyor?

Adı en son Survivor Tuğçe Melis Demir ile anılan Adem Kılıççı, şimdi de Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Gözde Deniz ile görüldü. İkilinin samimi görüntüleri herkesi şaşırttı.

Magazin - 07 Ağustos 2017 20:00

Survivor 2017 ikincisi Adem Kılıççı'nın adı geçen hafta Tuğçe Melis Demir ile anılıyordu. Adem Kılıççı'nın şimdi de eski Kısmetse Olur yarışmacılarından Gözde Deniz ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı.



3 gün önce Çeşme'de bir beach club'da samimi bir şekilde göz göze yanak yanağa eğlenen ikilinin mekandan da birlikte ayrılıp aynı araçla gittiği söyleniyor.



Adem Kılıççı'nın adada takım arkadaşı Sabriye ile yakınlık kurması, ikili arasında aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.



Yine Survivor'da Sabriye, Adem'i Berna'dan sık sık kıskanıyor, "Berna mı daha güzel ben mi?" sözleriyle Adem'i sıkıştırıyordu.



Adem yarışma sonrası verdiği röportajda, Sabriye ile sadece arkadaş olduklarını bir kez daha dile getirmişti.



GÖZDE DENİZ KİMDİR?

20 yaşında olan Gözde Deniz lise mezunu. Gözde Deniz İstanbul'da yaşıyor. Gri göz lensi kullanan Gözde, 1.70 boyunda. Kısmetse Olur gelinler evine dahil olan Gözde Deniz güzelliği ile dikkat çekti. Gözde Deniz başkası ile ilişkisi olan erkeklerle ilgilenmediğini söylese de Adnan'ı gözüne kestirdi. Gözde Deniz Kısmetse Olur evine ilk girdiği gün damat adaylarından hayli ilgi gördü. O da bu ilgiden hayli memnundu. Ancak günler ilerledikçe gördüğü ilgi azaldı.Yarışmanın ilerleyen günlerinde de elendi.



Kaynak: posta.com.tr

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