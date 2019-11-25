Adana Sıfır Bir’den EDHO’ya flaş transfer!

En son Adana Sıfır Bir dizisinde Yahya karakterini canlandıran İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Murat Özben, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şafak karakterini canlandıran Özben,” Oyunculuk kariyerimde önemli bir aşamada olduğumun farkındayım. Bu farkındalığı Şafak karakterine de anlatmaya çalışıyorum. Oyuncu oynadığı karakteri ikna edebiliyorsa başarı mutlaktır. EDHO’nun başarısına layık olmaya çalışıyorum” dedi.