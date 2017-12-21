Acun Ilıcalı'nın kızları!
Acun Ilıcalı kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa'nın birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.
Magazin - 21.12.2017 18:16
Acun Ilıcalı 4 kızının birlikte olduğu bir fotoğrafı "Bakmaya doyamıyorum" notuyla Instagram'a yükledi. Fotoğraf kısa sürede 200 bine yakın kişi tarafından beğenildi. Ünlü televizyoncunun 3 evliliğinden Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa isimlerinde 4 kızı bulunuyor.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yapmıştı. Ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini Zeynep Ilıcalı ile yapan ünlü televizyoncu bu yıl içerisinde de hayatını Şeyma Subaşı ile birleştirdi.
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