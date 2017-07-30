Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na 56 milyon TL'lik hediye!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, müstakbel eşi Şeyma Subaşı'na düğün hediyesi olarak 56 milyon TL değerinde boğaza nazır ev satın aldı.

Magazin - 31 Temmuz 2017 01:15
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na 56 milyon TL'lik hediye!
Türkiye'nin en çok konuştuğu çift Acun Ilıcalı ile müstakbel eşi Şeyma Subaşı, eylül ayında dünya evine girmeye hazırlanırken Acun'un düğün hediyesi de belli oldu.

Ünlü yapımcı müstakbel eşine 56 milyon TL değerinde ev satın aldı.

Eylül ayında Fransa'da dünya evine girecek olan çift, düğün hazırlıkları için şimdiden büyük bir hazırlığa girdi.

Düğün sonrası parti için mekan kapatan Acun Ilıcalı'nın jestleri bununla sınırlı kalmadı. Ilıcalı şimdi de Subaşı için Kuruçeşme'de 56 milyon TL değerinde, boğaz manzaralı bir ev satın aldı.

Şu sıralar Çeşme, Mikonos arasında mekik dokuyan Subaşı'nın evlendikten sonra yeni evinde ikamet etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Posta
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