Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne sürat teknesiyle gelen televizyoncu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, sanatçı Hülya Avşar ile buluştu.
Ilıcalı ve Subaşı ile Hülya Avşar gittikleri Yelken Kafe Restoran'da yemek yedi. Yemeğin ardından Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, yelken antrenörü Yağmur Zabun ve Ayvalık Yelken İhtisas Spor Kulübü öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Ilıcalı ve Subaşı özel sürat teknelerinde minik yelkencilerle fotoğraf çektirdi.
Ilıcalı ve Subaşı, ilçede yaklaşık 3 saat kaldıktan sonra geldikleri sürat teknesiyle ayrıldı.
DHA
Acun Ilıcalı yelkencileri ağırladı!
Sürat teknesiyle Ayvalık'a giden Acun Ilıcalı, önce Hülya Avşar ile buluştu sonra da yelkenci öğrencilerle sürat teknesinde fotoğraf çektirdi.Magazin - 30 Temmuz 2017 09:30
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