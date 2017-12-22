Acun Ilıcalı 9 milyon Euro harcadı, jetini yeniledi!

Survivor için Türkiye- Dominik arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı, eski jetini 9 milyon euroya daha uzun menzilli uçuş yapabilen Challenger 605’le değiştirdi.

Magazin - 22.12.2017 13:31
Acun Ilıcalı 9 milyon Euro harcadı, jetini yeniledi!
BEKLEME SÜRESİNİ AZALTMAK İÇİN

Akşam Life'ın haberine göre; ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uçağını büyüttü! ‘Survivor’ çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e uçan Ilıcalı, işlerini hızlandırmak ve bekleme süresini azaltmak için uçağını baştan aşağı yeniledi. Yunanistan, Brezilya ve Meksika adına da Survivor yarışması yaparak bir medya devi haline gelen ünlü televizyoncu, eski uçağını uzun menzilli uçuş yapan Challenger 605 tipi özel jetle değiştirdi.

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Böylelikle Ilıcalı, menzili 7 bin 408 kilometre olan uçakla Londra-New York, Dubai-Londra arasında duraksız uçabiliyor. Eski jetini çok uzun süre yakıt ikmali yapamadan havada kalamadığından ötürü satmak zorunda kalan Ilıcalı’ya bu değişim 9 milyon euro’ya patladı. Kısa sürede işlerini hallederek zamandan tasarruf eden televizyoncu, haftada bir veya iki defa Türkiye’ye gidip geliyor. (Kaynak: aksam.com.tr)

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