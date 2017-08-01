Açık Havada Film Günleri başlıyor!

Yaz geccelerini açık havada sinema keyfi ile taçlandıran Akmerkez, birbirinden farklı film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Sinema - 01 Ağustos 2017 16:05

Akmerkez Üçgen Teras yaz geccelerini sinema gösterimleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Ağustos ayı boyunca her Çarşamba 21.00’da ücretsiz olarak gerçekleşen sinema gecelerinde ilk film gösterimi 2 Ağustos Çarşamba günü, başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens‘ın yer aldığı ‘Güzel ve Çirkin’ filmi ile yapılacak.

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