Açık Havada Film Günleri başlıyor!

Yaz geccelerini açık havada sinema keyfi ile taçlandıran Akmerkez, birbirinden farklı film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Sinema - 01 Ağustos 2017 16:05
Açık Havada Film Günleri başlıyor!
Akmerkez Üçgen Teras yaz geccelerini sinema gösterimleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Ağustos ayı boyunca her Çarşamba 21.00’da ücretsiz olarak gerçekleşen sinema gecelerinde ilk film gösterimi 2 Ağustos Çarşamba günü, başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens‘ın yer aldığı ‘Güzel ve Çirkin’ filmi ile yapılacak.
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Bağlantılar: Akmerkez

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