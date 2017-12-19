Sinema - 19.12.2017 22:00

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Acı Tatlı Ekşi'nin galası yapıldı. Galaya ünlü isimler akın etti. Galaya Hülya Avşar, Ayça Erturan, Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan, Mahir İpek, Onur Buldu, Aziz Aslan, Gamze Topuz, Tümer Metin, Yeşim Ceren Bozoğlu, Caner Cindoruk, Dolunay Soysert, Aslı Bekiroğlu, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Selin Şekerci, Alina Boz, Serhat Teoman, Leyla Feray, Nursel Köse, Ahu Türkpençe, Bora Gencer, Cansu Tosun, Murat Evgin, Suna Keskin, Anta Toros gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil, Ferda Işıl ve Somer Karvan gibi isimler yer alıyor. Acı Tatlı Ekşi'nin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu otururken, senaryosunda da başrol oyuncusu Buğa Gülsoy'un imzası var. BKM ile dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Koreli firma CJ Entertainment Turkey'in Türkiye'deki ilk ortak yapımı olan Acı Tatlı Ekşi, 22 Aralık’ta vizyona girecek.Çocukluk arkadaşı olan Duygu ve Murat'ın üniversitede başlayan ve yıllara uzanan aşk hikayesinin anlatıldığı filmde hepimizini hayatımızda hissettiği duygular büyük rol oynuyor. İkilinin masalsı aşkları zorluklarla, mücadelelerle ve kavuşmalarla inişlere ve çıkışlara maruz kalıyor. İkili birbirlerinin yokluğu ile sınandıkça, birbirlerine daha da yaklaşıyor.